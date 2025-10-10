В результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры отключено электричество у большого количества потребителей в Киеве, а также в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях.

Что известно об отключении света в Харьковской области и действуют ли графики, читайте в нашем материале.

Отключение света в Харьковской области

Для стабилизации энергосистемы введены аварийные отключения света в Харькове. Отключения отменят после нормализации работы энергосистемы. Актуальную информацию рекомендуют отслеживать на официальных страницах Харьковоблэнерго.

Сейчас смотрят

Сейчас действуют аварийные отключения света в Харькове 10 октября. Однако, как сообщили в городском Ситуационном центре, из-за массированной атаки по городу введено 10 очередей аварийных отключений и три очереди специальных. В ближайшее время эти графики будут обнародованы.

Коммунальные службы работают над скорейшим восстановлением подачи света. Горожан просят не перегружать телефон аварийно-диспетчерской службы 1562, чтобы оставить линию свободной для сообщений о других неотложных коммунальных проблемах.

В Минэнерго сообщили, что по состоянию на 14:30 восстановительные работы после масштабной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру продолжаются во всех пострадавших регионах. Энергетические бригады продолжают ликвидировать последствия повреждений, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям.

Сейчас аварийные отключения электроэнергии остаются вынужденной мерой в столице и в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской обалстях. Потребители в Черкасской области уже со светом. В то же время в Черниговской области продолжают действовать графики почасовых отключений.

Несмотря на сложную ситуацию, благодаря уже выполненным восстановительным работам энергетикам удалось уменьшить объем ограничений для потребителей в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.