Сотни ракет противовоздушной обороны были переданы Украине досрочно — на пять месяцев раньше, чем планировалось.

Об этом заявило Министерство обороны Великобритании.

Великобритания досрочно передала Украине ракеты ПВО

Министр по вопросам оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард возглавил торговую делегацию, которая на этой неделе посетила Киев.

Целью визита стало усиление военной поддержки Украины.

— Важные для Украины ракеты доставлены на несколько месяцев раньше запланированного срока, — говорится в сообщении.

Досрочная поставка стала возможной после того, как крупнейший украинский производитель дронов инвестировал 200 млн фунтов стерлингов в производство беспилотников в Великобритании.

Эта инвестиция создала около 500 новых рабочих мест.

Как отметили в британском Минобороны, ракеты типа легких многоцелевых (LMM) помогают Украине защищаться от воздушных угроз с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

— Последний этап соглашения на сумму 1,6 млрд фунтов стерлингов, подписанного в начале года, позволит интегрировать эти ракеты, обеспечивающие победу в боях, в систему противовоздушной обороны Украины, что является важным шагом для развития собственных суверенных возможностей Украины, — отметили в ведомстве.

Поллард подчеркнул, что Великобритания остается непоколебимой в своей поддержке Украины.

— Только в этом году мы тратим 4,5 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, что является самой большой суммой за всю историю, — сказал он.

Напомним, в сентябре министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер прибыла в Киев и объявила о пакете зимней помощи на $190 млн.

Министр обороны Джон Гилли во время заседания в формате Рамштайн сообщил, что Великобритания профинансирует производство тысячи дронов большой дальности для Украины.

Также сообщалось, что украинская компания Укрспецсистемс построит завод по производству беспилотников в Великобритании.

