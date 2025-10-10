В НЭК Укрэнерго сообщили, что продолжается ликвидация последствий ночной ракетно-дроновой атаки на энергетические объекты.

В настоящее время вынужденные аварийные отключения электроэнергии применяются в Киеве и Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Факты ICTV узнавали, действуют ли графики аварийных отключений электроэнергии в Полтавской области.

Полтава: графики аварийных отключений электроэнергии

В НЭК Укрэнерго отметили, что благодаря уже проведенным восстановительным работам энергетикам удалось частично уменьшить объем аварийных ограничений для потребителей Харьковской области, а жители Черкасской области уже полностью обеспечены электроснабжением.

10 октября 2025 года введены в действие аварийные графики отключения электроэнергии в Полтаве и области. Причиной его введения стали последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Подачу электроэнергии восстановят после устранения аварийной ситуации и получения соответствующих распоряжений от НЭК Укрэнерго.

В Полтаваоблэнерго сообщили, что с 15 октября 2025 года вступят в силу обновления в графике почасовых отключений света в Полтаве, который будет действовать до 31 марта 2026 года.

График составлен в соответствии с Инструкцией о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии и приказом Министерства энергетики Украины №439 (с изменениями) от 27 ноября 2024 года.

Документ содержит очереди и подчередки потребителей и обновляется дважды в год — с учетом сезонных (зимних и летних) нагрузок на энергосистему. В случае необходимости график может быть дополнительно скорректирован, поэтому рекомендуем следить за официальными сообщениями.

