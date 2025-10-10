Утром 10 октября часть города Сумы осталась без электроснабжения из-за ударов российских войск по энергетической инфраструктуре.

Действуют ли графики отключения электроэнергии в Сумах и как город оправляется после атак, читайте в нашем материале.

Сумы: графики аварийных отключений электроэнергии

В области действуют графики аварийных и специальных аварийных отключений, которые охватывают 10 очередей потребителей. Об этом Суспільному Суми сообщила пресс-секретарь АО Сумыоблэнерго Светлана Калыш.

По ее словам, по указанию НЭК Укрэнерго в Сумской области ввели два типа графиков: обычные аварийные и специальные аварийные отключения. Они распространяются на 10 очередей потребителей.

Она отметила, что графики аварийных отключений в Сумах применяются в случаях, когда нужно срочно снизить нагрузку на сеть из-за аварийной ситуации. Продолжительность таких отключений предсказать невозможно.

Основная причина отключений электроэнергии в Сумах — военная агрессия России и повреждение энергетических объектов во время обстрелов. Она добавила, что отмена ограничений зависит исключительно от решений НЭК Укрэнерго.

Информацию об очереди отключения в реальном времени можно проверить на сайте АО Сумыоблэнерго в разделе Потребителям и Отключения, введя адрес или номер лицевого счета. Также актуальные данные доступны в личном кабинете E-Svitlo и в соответствующем мобильном приложении.

В Минэнерго сообщили, что во всех пострадавших регионах продолжаются восстановительные работы после масштабной ракетно-дроновой атаки на объекты энергетики.

В настоящее время аварийные отключения электроэнергии вынужденно применяются в Киеве и Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях. В Черкасской области все абоненты уже со светом.

Благодаря уже проведенным восстановительным работам энергетикам удалось частично уменьшить объемы ограничений для потребителей в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

