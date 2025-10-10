Сейчас в Украине наблюдается типичная для октября осенняя погода — прохладно, с периодическими дождями и облачностью. Однако уже вскоре погодные условия начнут меняться, ведь циклон, который сейчас находится над центральной частью Черного моря, постепенно смещается и теряет свои позиции.

какой будет погода в Виннице в октябре и чего ожидать в ближайшее время.

Синоптическая ситуация в Украине

По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, в ближайшие трое суток в Украине сохранится типичная осенняя погода. Атмосферное давление будет колебаться, а уровень влажности останется повышенным.

Хотя циклон постепенно будет терять активность, погодные условия по-прежнему будут определять атмосферные фронты, поэтому на большей части территории страны ожидаются небольшие дожди. В ночные и утренние часы воскресенья и понедельника в Карпатском регионе местами возможно образование тумана.

Постепенно направление атмосферных процессов изменится с южного на северо-западное, что принесет в Украину более холодные воздушные массы. Скорость ветра составит 7-12 м/с, а завтра днем в юго-западных областях возможны порывы до 15-20 м/с, которые будут создавать ощущение большей прохлады.

Температурный режим останется умеренным, поэтому ночью ожидается +5…+12°С, днем +9…+15°С. В воскресенье на юге страны и в Закарпатье воздух прогреется до +12…+17°С, однако уже в понедельник почти по всей Украине, кроме южных и юго-восточных регионов, температура снизится на 2–4°С.

Погода в Виннице на октябрь

О погоде в Виннице на октябрь 2025 года мы узнавали в Винницком областном центре по гидрометеорологии. Там сообщили, что в субботу, 11 октября, в Винницкой области ожидается преимущественно облачная погода с кратковременными прояснениями.

Ночью местами пройдут дожди, а днем возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный, умеренный, с порывами 15–20 м/с, что может создавать ощущение прохлады.

Температура воздуха в Виннице ночью составит +6…+8 °C, днем поднимется до +9…+11 °C. По области ночью ожидается +5…+10 °C, днем +8…+13 °C.

Синоптики предупреждают о возможных порывах ветра скоростью 15–20 м/с, поэтому 11 октября объявлен первый уровень опасности желтый.

Прогноз погоды в Виннице на неделю

В Винницком областном центре по гидрометеорологии прогнозируют, что в воскресенье, 12 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут дожди, днем осадки будут незначительными. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью составит +5…+10 °C, днем +8…+13 °C.

В понедельник, 13 октября, ожидается преимущественно облачная погода. Ночью возможен дождь, однако днем без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +2…+7 °C, днем составит +7…+12 °C.

Во вторник, 14 октября, осадков не прогнозируется. Температура ночью будет колебаться от 0 до +5 °C, днем от +4 до +9 °C.

В среду, 15 октября, существенных осадков также не ожидается. Ночью температура составит 0…+5 °C, днем +5…+10 °C.

