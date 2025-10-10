Силы специальных операций уничтожили ДРГ противника в Ямполе Донецкой области и не допустили дальнейшего продвижения оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций.

Бойцы ССО выбили российские ДРГ из Ямполя

В ССО сообщили, что противник пытался закрепиться в поселке Ямполь небольшими диверсионно-разведывательными группами.

Целью врага было создание плацдарма для дальнейших штурмовых действий.

Для стабилизации ситуации и восстановления контроля над районом в населенный пункт вошли подразделения 8-го полка Сил специальных операций ВСУ.

– Спецназовцы провели комплекс специальных действий, обнаружили и уничтожили группы противника, осуществили зачистку территории и не допустили дальнейшего продвижения врага, – говорится в сообщении.

В результате слаженных действий украинских военных противник понес потери и был отброшен от Ямполя.

На видео, опубликованном на странице ССО, спецназовцы взяли в плен по меньшей мере одного российского пехотинца.

Ямполь на карте

По последним данным Генштаба ВСУ, на Славянском направлении противник 17 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного.

