Постепенное похолодание сопровождается усилением ударов России по энергетической инфраструктуре Украины. Сегодняшний день не стал исключением — из-за атак некоторые населенные пункты остались без света.

Что известно об отключении света в Черниговской области и действуют ли графики отключений света, читайте далее.

Отключение света в Чернигове 10 октября: что известно

Чернигов Облэнерго сообщает, что враг нанес удары по энергетическим объектам Черниговской области. Возможны аварийные отключения в Чернигове.

Энергетики работают без перерывов, восстанавливая электроснабжение и обеспечивая стабильность энергосистемы. По состоянию на 10 октября в Черниговской области действуют ограничения в потреблении электроэнергии, возможны дополнительные аварийные отключения.

Вчера Чернигов Облэнерго опубликовало график плановых отключений. Однако из-за сегодняшней ночной атаки на энергетическую инфраструктуру некоторые потребители могут остаться без света вне запланированных часов.

Ночью Нежинщина снова оказалась под прицелом врага — шахиды атаковали энергетический объект в Нежинском районе.

После атак в Киевской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях действуют графики аварийного отключения электроэнергии. В Черниговской области ситуация меняется в зависимости от повреждений.

В облэнерго напоминают, что проверить очереди отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно на сайте компании, через Viber-бот или Telegram-бот.

