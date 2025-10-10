Потери врага на 10 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 020 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 325-й день полномасштабной войны составляют 1 120 510 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери врага на 10 октября 2025

  • личного состава – около 1 120 510 (+1 120) человек;
  • танков – 11 246 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 339 (+14);
  • артиллерийских систем – 33 547 (+13);
  • РСЗО – 1 517;
  • средств ПВО – 1 225;
  • самолетов – 427;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 68 547 (+254);
  • крылатых ракет – 3 841;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 63 775 (+70);
  • специальной техники – 3 973.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 325-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.