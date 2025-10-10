Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 10 октября: уничтожено еще 1 120 оккупантов и пять танков
Потери врага на 10 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 020 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 325-й день полномасштабной войны составляют 1 120 510 убитыми и ранеными.
Потери врага на 10 октября 2025
- личного состава – около 1 120 510 (+1 120) человек;
- танков – 11 246 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 339 (+14);
- артиллерийских систем – 33 547 (+13);
- РСЗО – 1 517;
- средств ПВО – 1 225;
- самолетов – 427;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 68 547 (+254);
- крылатых ракет – 3 841;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 775 (+70);
- специальной техники – 3 973.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 325-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
