Потери врага на 10 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последней информации, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 020 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 325-й день полномасштабной войны составляют 1 120 510 убитыми и ранеными.

Потери врага на 10 октября 2025

личного состава – около 1 120 510 (+1 120) человек;

танков – 11 246 (+5);

боевых бронированных машин – 23 339 (+14);

артиллерийских систем – 33 547 (+13);

РСЗО – 1 517;

средств ПВО – 1 225;

самолетов – 427;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 68 547 (+254);

крылатых ракет – 3 841;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 63 775 (+70);

специальной техники – 3 973.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 325-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

