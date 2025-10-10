В течение пятницы, 10 октября, продолжается восстановление после ночной атаки РФ. По состоянию на вечер удалось восстановить электроснабжение для более 725 тыс. семей.

Проведению ремонтных работ мешали вражеские обстрелы, заявил президент Владимир Зеленский.

Восстановление после ночной атаки РФ: что известно

— Много работы. Сейчас уже восстановили подачу электричества для более чем 725 тыс. семей. Киев, Киевская область, Днепровская область, Кировоградская область, Черкассы, Чернигов. Остается непростой ситуация в Сумской области, также Харьковская область, Херсонская область, Донецкая область, — отметил глава государства.

По его словам, ремонты затруднены из-за ситуации с безопасностью — в течение дня продолжались дронные атаки и обстрелы.

— Еще продолжается работа и в столице. Где это необходимо, энергетики ввели графики по электричеству. Киев и Кировоградская область — в течение дня работали, чтобы восстановить подачу воды. В Киеве почти восстановлено, в Кировоградской области продолжается запуск насосов и наполнение сети, — рассказал глава государства.

Среди приоритетных задач он назвал подготовку достаточного резервного питания для водоканалов. В некоторых общинах это удалось реализовать.

Президент сообщил, что в результате атаки есть пострадавшие в Киеве и областях, на энергетических объектах.

— Всем оказывается помощь. В Запорожье россияне, к сожалению, убили ребенка — мальчику было семь лет. Мои соболезнования, — отметил Зеленский.

Ранее президент сообщил, что этой ночью враг использовал для атаки более 450 дронов и более 30 ракет.

В результате попаданий по объектам критической инфраструктуры был обесточен левый берег Киева.

Частично не было света в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях.

