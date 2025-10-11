Байден проходит новый этап лечения от рака: что известно
Экс-президент США Джо Байден в рамках лечения рака предстательной железы проходит курс лучевой терапии, сообщил его пресс-секретарь.
Как отметил пресс-секретарь Байдена, 82-летний бывший президент США также проходит гормональную терапию, но ее подробности не сообщаются, пишет NBC News.
Ожидается, что лучевая терапия продлится пять недель и станет новым этапом в его лечении, сообщил источник издания.
Напомним, что в мае 2025 года у Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости.
Заболевание было обнаружено после того, как политик сообщил о симптомах, связанных с мочеиспусканием. Во время обследования медики нашли небольшой узелок на его предстательной железе.
В то время администрация Байдена заявила, что “ему поставили диагноз рака простаты с индексом Глисона 9 (группа 5) и метастазами в кости”.
В сентябре Байдену сделали операцию Мохса — процедуру по удалению раковых поражений кожи.