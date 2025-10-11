Укр Рус
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
4 мин.

Без потепления и с заморозками: какой будет погода в Украине на следующей неделе

погогода на тиждень в Україні

На следующей неделе в Украине сохранится прохладная погода без существенного потепления. Общий температурный фон будет ниже нормы, ведь в страну будет поступать влажная и холодная воздушная масса из Скандинавии и Балтики.

Подробнее о том, какой будет погода в течение следующих 7 дней — Факты ICTV рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Какая будет погода на выходных 11-12 октября

В субботу, 11 октября, в большинстве областей ожидаются небольшие дожди. В воскресенье, 12 октября, осадки постепенно отступят, небо прояснится. Дневная температура будет колебаться в пределах +10-12 градусов.

— Ветер несколько усилится. На выходных будут порывы ветра до 10 м/с, но это не штормовой ветер, то есть не опасное явление, — отметила синоптик.

Прогноз погоды на неделю

С понедельника начнется понижение температуры, поскольку в Украину поступит холодный арктический воздух.

— Благодаря облачности температурный фон ночью будет преимущественно положительный — +1-6 градусов, на юге страны — до +8-9 градусов. А вот дневные максимумы уже будут ниже +10 градусов, особенно в северных, западных, центральных и восточных областях. То есть температурный фон днем будет +4-9 градусов, а на юге страны — +10-12, — рассказала Наталья Голеня.

Синоптик отметила, что до конца следующей недели потепления в Украине не ожидается. Во время прояснения ночью местами возможны заморозки, особенно в Карпатах.

— В горах и высокогорьях ночью уже будут минусовые значения. А вот на остальной территории Украины во вторник, среду, четверг и пятницу во время прояснений может быть снижение ночных минимумов до нуля и слабого мороза в 1-2 градуса. Температурный фон будет ниже нормы, — сказала эксперт.

Повышение температурного фона, по словам Натальи, возможно в конце месяца, после 20 октября. А пока украинцев ожидает прохладная погода, среднесуточная температура перейдет границу, после которой обычно начинают отопительный сезон.

— Среднесуточная температура на следующей неделе будет +8 градусов и ниже, — добавила синоптик.

