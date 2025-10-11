Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский провел комплексное рабочее совещание, посвященное итогам деятельности ВСУ в сентябре.

Об итогах сентября Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

Противовоздушная оборона — первый приоритет

Главнокомандующий ВСУ отметил, что впереди нас ждут новые испытания, ведь за месяц враг увеличил число примененных средств воздушного нападения в 1,3 раза.

— И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74%, мы должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики, — подчеркнул Сырский.

Сырский о ситуации на фронте в сентябре 2025 года

Силы обороны Украины сосредотачивают основные усилия на сдерживании противника и стабилизации обстановки на угрожающих направлениях, в частности Лиманском, Покровском, Добропольском и Новопавловском.

По данным командования, в течение сентября общие потери российских оккупантов составили около 28,5 тыс. человек.

Продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении.

— Благодаря успешным действиям подразделений Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков и других частей Сил обороны удается останавливать и отбрасывать противника, который планировал в начале осени захватить территорию всей Донецкой области. Спасибо нашим воинам за стойкость и результативность! — заявил Сырский.

Программа DeepStrike — удары по логистике и ВПК РФ

Сырский также рассказал об успехах в реализации программы DeepStrike: в прошлом месяце количество поражений по территории РФ довели до 70.

В частности, значительно сокращено производство горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ и других составляющих российского ВПК, в частности переработка нефти в РФ снижена на 21%.

Кроме того, активизируется создание нового рода войск — беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил.

Также совершенствуется система штурмовых войск и формируется командование Киберсил.

В ВСУ продолжаются мероприятия по оптимизации органов военного управления. Завершили свою деятельность

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за метеорологических условий возможность отражения российской ночной атаки уменьшилась на 20-30%.

Дождливая погода и туман затруднили использование авиации.

Зеленский также подчеркнул, что в Украине необходимо обеспечить противовоздушной обороной 203 основных объекта энергетической, газовой системы и водоснабжения.

