Ночная атака на Украину: сколько из 78 дронов уничтожено
В ночь на 11 октября 2025 года Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину, применив 78 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Воздушное нападение отражали подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Такие данные по состоянию на утро 11 октября обнародовали в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину 11 октября: что известно
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 54 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 21 ударного дрона в шести локациях.
В частности, ночью враг атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одесской области.
Есть повреждения энергетического оборудования, двух жилых домов и здания гостиничного комплекса.
На данный момент известно об одном пострадавшем.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 326-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.