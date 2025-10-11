В ночь на 11 октября 2025 года Россия осуществила очередную комбинированную атаку на Украину, применив 78 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Воздушное нападение отражали подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Такие данные по состоянию на утро 11 октября обнародовали в Воздушных силах ВСУ.

Сейчас смотрят

Ночная атака на Украину 11 октября: что известно

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 54 вражеских беспилотника типа Shahed, Гербера и других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного дрона в шести локациях.

В частности, ночью враг атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одесской области.

Есть повреждения энергетического оборудования, двух жилых домов и здания гостиничного комплекса.

На данный момент известно об одном пострадавшем.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 326-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.