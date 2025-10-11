В Дії с 13 октября временно будут недоступны две услуги для водителей: замена техпаспорта и покупка/продажа автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе сервиса Дія.

Какие услуги в Дии временно приостановят

Из-за нового тарифа на бланки изменится стоимость некоторых водительских услуг, а именно: замена техпаспорта и перерегистрация автомобиля.

Сервисному центру МВД нужно время, чтобы подготовиться к этим изменениям, поэтому эти услуги в Дії будут временно недоступны с 13 октября.

Услуги по замене техпаспорта и покупке/продаже автомобиля заработают через несколько дней.

2 октября сообщалось, что некоторые услуги Дії будут недоступны в Киеве, Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях из-за реорганизации в структуре отделов ГРАГС.

Напомним, что в Дії запустили новый сервис – базовая социальная помощь. Это ежемесячная выплата, которая объединяет несколько видов государственной поддержки семей. Воспользоваться услугой могут украинцы, которые получают от государства: помощь малообеспеченным семьям; выплаты на детей одиноким матерям; временную помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.

В Дії также запустили уведомления об электронных рецептах, направлениях от врача и плане лечения. Чтобы получать уведомления, нужно зарегистрироваться на портале Дия и установить приложение на телефон. Как только врач создаст электронный рецепт или направление, push-уведомление автоматически поступит в Дію.

Источник : Дія

