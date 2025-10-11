Государственная налоговая служба Украины обратилась к продавцам электроники и бытовой техники с призывом остановить необоснованное повышение цен на устройства резервного питания.

Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух на своей странице в Facebook.

ГНС о ценах на устройства резервного питания

Леся Карнаух рассказала, что недавно провела встречу с представителями крупных сетей, работающих на рынке электроники.

Во время беседы речь шла о необходимости честных правил игры, прозрачности бизнеса и ответственности перед обществом.

— Последний блэкаут стал очередным испытанием на прочность. И жаль, что достойно его пройти хватает сил и совести не всем, — отметила глава ГНС.

По словам Карнаух, в последние дни налоговая получила ряд сигналов о стремительном росте цен на устройства резервного питания.

— Пока люди сидели без света и воды по 12–18 часов, некоторые решили подзаработать. Мы уже фиксируем факты повышения цен — в отдельных случаях до 30% всего за неделю, — подчеркнула она.

Как сообщила Леся Карнаух, в большинстве случаев инициаторами подорожания стали оптовые поставщики, которые реагировали на повышенный спрос со стороны розничных сетей.

— Желание заработать — логично, но пользоваться кризисной ситуацией — недопустимо. Например, одна из сетей за два часа подняла цену на зарядную станцию более чем на 2 тыс. гривен, понимая, что люди вынуждены будут переплачивать, — добавила она.

Отдельно и.о. главы ГНС обратила внимание на проблему так называемой серой техники, которая массово появляется на рынке.

Налоговая уже фиксирует такие случаи и обещает реагировать в соответствии с законодательством.

В рамках контроля за кассовой дисциплиной ГНС планирует усилить проверки правильности формирования цен и полноты уплаты налогов.

— Очень надеюсь, что этот искусственный скачок цен — временный. Мы должны руководствоваться взаимоуважением, поддержкой друг друга и честно работать по единым правилам для всех, — подытожила Леся Карнаух.

