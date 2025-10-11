Потери врага на 11 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 060 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 326-е сутки полномасштабной войны составляют 1 121 570 убитыми и ранеными.

Сейчас смотрят

Потери РФ на 11 октября 2025 года

  • личного состава – около 1 121 570 (+1 060) человек;
  • танков – 11 247 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 345 (+6);
  • артиллерийских систем – 33 568 (+21);
  • РСЗО – 1 518 (+1);
  • средств ПВО – 1 225;
  • самолетов – 427;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 68 766 (+219);
  • крылатых ракет – 3 859 (+18);
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 63 847 (+72);
  • специальной техники – 3 973.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 326-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 11 октября 2025 года – ситуация на фронте
війна в Україні

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.