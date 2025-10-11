Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Потери РФ на 11 октября: уничтожено еще 1 060 оккупантов, один танк и 21 артсистема
Потери врага на 11 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 060 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 326-е сутки полномасштабной войны составляют 1 121 570 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 11 октября 2025 года
- личного состава – около 1 121 570 (+1 060) человек;
- танков – 11 247 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 345 (+6);
- артиллерийских систем – 33 568 (+21);
- РСЗО – 1 518 (+1);
- средств ПВО – 1 225;
- самолетов – 427;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 68 766 (+219);
- крылатых ракет – 3 859 (+18);
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 847 (+72);
- специальной техники – 3 973.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 326-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
