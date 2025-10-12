С начала прошедших суток произошло 160 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли 50 авиационных ударов, сбросив 110 управляемых авиабомб, осуществили 1785 ударов дронами-камикадзе и 3170 обстрелов позиций наших войск.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Сейчас смотрят

Карты боевых действий в Украине на 12 октября 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 327-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.