С начала августа по объектам УЗ нанесено около 300 ударов. В то же время, железнодорожники успевают в среднем за 4 часа восстановить инфраструктуру после атак, и продолжить движение поездов в тот же день.

С начала августа по объектам Укрзализныци нанесено почти 300 ударов

Укрзализныця остается символом стойкости страны, поскольку, несмотря на обстрелы, быстро восстанавливает инфраструктуру и продолжает движение поездов.

– Под ежедневными обстрелами железнодорожники обеспечивают сообщение, эвакуацию людей, доставку помощи и поддерживают движение страны. Ежедневно железная дорога успевает в среднем за 4 часа восстановить инфраструктуру после атак — и уже в тот же день продолжает движение, — заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Всего с августа Россия почти 300 раз ударила по объектам УЗ, а за время полномасштабного вторжения забрала жизни 37 железнодорожников, которые выполняли свои обязанности. К тому же, 221 работник Укрзализныци был ранен.

— Имел честь наградить и поблагодарить работников Укрзализныци, которые ежедневно обеспечивают движение страны, в самых сложных условиях. Наши северные и восточные области фактически находятся под круглосуточными атаками. Благодаря железнодорожникам даже после массированных ночных обстрелов поезда продолжают курсировать, – сообщил министр.

Он подчеркнул, что там, где повреждены колеи или станции, работают комбинированные маршруты — поезда и автобусы.

– Так мы сохраняем сообщение и возможность людей добраться до безопасных мест. Благодарю каждого, кто преданно работает на своих местах, — добавил Алексей Кулеба.

Также символично на днях в рейс отправились шесть новых вагонов, изготовленных на Крюковском вагоностроительном заводе. Пять из них были отправлены в Харьков, один — в Днепр. По словам министра, это прифронтовые направления, где нагрузка на систему больше.

– Эти вагоны стали финальными в партии из 66 вагонов, заказанных Укрзализныцей в прошлом году. Каждый новый вагон – результат работы сотен людей. Такие заказы дают работу, обеспечивают налоги, поддерживают промышленность и стабильность в регионах, — сообщил Кулеба.

К тому же, в производстве было задействовано более 160 украинских компаний, среди них — релокированые с временно оккупированных территорий.

