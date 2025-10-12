Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение недели многие регионы Украины подвергались российским обстрелам, и сегодня, в воскресенье, 12 октября, воздушная тревога звучит в ряде областей.

Зеленский подчеркивает, что Россия продолжает воздушный террор украинских городов и общин и усиливает удары по энергетике.

Зеленский об ударах РФ за неделю

По словам президента, от российских обстрелов ежедневно гибнут наши люди. Так, вчера в Константиновке от ударов авиабомбы в храме погиб ребенок.

Только за эту неделю против Украины Россия применила более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 управляемых авиабомб.

— Везде, где нужно, наши службы продолжают ликвидировать последствия ударов, ведут ремонтные работы, помогают всем нашим людям. Важно, чтобы руководители на местах обеспечили надлежащую поддержку пострадавшим, — подчеркнул глава государства.

По его словам, Москва позволяет себе такие массированные удары по Украине и откровенно пользуется тем, что мир сейчас сконцентрирован на том, чтобы обеспечить мир на Ближнем Востоке (прекращение войны в Газе, — Ред.).

Владимир Зеленский призывает мир не ослаблять давление на Россию.

– Санкции, тарифы, совместные действия в отношении покупателей российской нефти, которые финансируют эту войну, – все должно оставаться на столе. И именно это может открыть путь к длительному миру для Европы. Мир может гарантировать это параллельно с миротворческим процессом на Ближнем Востоке, – говорит президент.

