Потери врага на 12 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 240 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 327-е сутки полномасштабной войны составляют 1 122 810 убитыми и ранеными.

Потери врага на 12 октября 2025 года

  • личного состава – около 1 122 810 (+1 240) человек;
  • танков – 11 248 (+1);
  • боевых бронированных машин – 23 345;
  • артиллерийских систем – 33 578 (+10);
  • РСЗО – 1 518;
  • средств ПВО – 1 225;
  • самолетов – 427;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 69 010 (+244);
  • крылатых ракет – 3 859;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 63 934 (+87);
  • специальной техники – 3 976 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 327-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

