Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 12 октября: уничтожено еще 1 240 оккупантов, один танк и 10 артсистем
Потери врага на 12 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 240 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 327-е сутки полномасштабной войны составляют 1 122 810 убитыми и ранеными.
Потери врага на 12 октября 2025 года
- личного состава – около 1 122 810 (+1 240) человек;
- танков – 11 248 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 345;
- артиллерийских систем – 33 578 (+10);
- РСЗО – 1 518;
- средств ПВО – 1 225;
- самолетов – 427;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 69 010 (+244);
- крылатых ракет – 3 859;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 934 (+87);
- специальной техники – 3 976 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 327-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
