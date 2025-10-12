Самым дешевым способом уничтожения российских Шахедов являются дроны-перехватчики, однако главной проблемой остается финансирование их производства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью программе Sunday Briefing на телеканале Fox News.

Дроны-перехватчики наиболее эффективны против Шахедов

Глава государства подчеркнул, что и в Европе, и в Соединенных Штатах признают эффективность этого метода борьбы с дронами-камикадзе.

По его словам, в настоящее время уровень успешного перехвата составляет 68% и продолжает расти.

Зеленский сообщил, что несколько украинских компаний уже начали массовое производство дронов-перехватчиков, однако главным препятствием остается нехватка средств.

— Вопрос в деньгах, и это реальная проблема, потому что нужно финансирование, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, один дрон-перехватчик стоит от $3 тыс. до $5 тыс. Для перехвата одного Шахеда нужно два-три таких аппарата, тогда как стоимость российского беспилотника достигает $120-150 тыс.

— Но проблема в том, что нужно тысячи перехватчиков ежедневно, а сегодня у нас не хватает денег, чтобы частные производители нарастили производство, — отметил украинский лидер.

Напомним, в воскресенье, 12 октября, состоялся уже второй за два дня разговор между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Лидеры обсудили усиление системы противовоздушной обороны Украины, возможность нанесения дальнобойных ударов и ситуацию в энергетическом секторе.

