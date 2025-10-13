Если будет принято решение об открытии репарационного займа, профинансированного за счет замороженных в ЕС российских активов, то именно Киев будет определять, как использовать полученные средства.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время визита в Киев на совместном пресс-подходе с президентом Владимиром Зеленским.

Каллас о замороженных активах РФ

У Каллас спросили, могут ли замороженные активы РФ быть использованы для закупки ракет Tomahawk для Украины.

– Украина лучше всего знает, какие военные возможности ей нужны – то ли Patriot, то ли Tomahawk, то ли какие-то другие средства. Поэтому не нам говорить, а Украине, что ей на самом деле нужно. Мы пытаемся помочь Украине с этими потребностями. И именно поэтому мы обсуждаем различные инициативы помощи, – заявила Каллас.

Она отметила, что именно Украина также должна решать, как использовать средства в случае одобрения идеи репарационного кредита.

– Что касается замороженных активов, репарационного займа, который базируется на замороженных активах и на идее, что Россия должна Украине за нанесенный ущерб, то Украина должна сама решать, на что будут использоваться эти деньги, – сказала она.

Недавно Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард, как справедливо использовать замороженные российские активы. После разговора он заявил, что решение уже есть, как это сделать.

