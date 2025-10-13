В Украине введены аварийные отключения света в ряде областей: список
После атак врага ряд областей в Украине остались без стабильного электроснабжения. Список областей, где применили отключение электроэнергии, опубликовало Минэнерго.
Аварийные отключения электроэнергии в Украине: что известно
По информации министерства, агрессоры повредили энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей.
– Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей. Принимаются меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы, – говорится в сообщении.
Среди областей, где применены аварийные отключения:
- Харьковская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Запорожская (для промышленных потребителей);
- Кировоградская (частично);
Также, как и ранее, почасовые отключения света продолжаются в Черниговской области.
Ожидается, что их отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Потребителей призвали следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения и рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером – это помогает снизить нагрузку на систему.
Между тем в Укрэнерго отметили, что состояние энергосистемы Украины ухудшилось, в том числе, из-за роста потребления электроэнергии.
– Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно до конца текущих суток, – говорится в сообщении компании.
По состоянию на 8:30 13 октября потребление электричества было на 9,5% выше, чем в предыдущий рабочий день, в который не применялись ограничения – в четверг, 9 октября.
Там считают причиной изменений снижение температуры воздуха, а также сохранение облачной погоды почти на всей территории Украины.
Такие погодные условия снизили эффективность бытовых солнечных электростанций, а также увеличили использование электрообогревателей перед началом отопительного сезона, что в совокупности обусловило дополнительную нагрузку на энергосистему.
Кроме того, Укрэнерго зафиксировало суточный максимум потребления вечером 12 октября. Сообщается, что он был на 1,4% выше, чем максимум предыдущего воскресенья, 5 октября.