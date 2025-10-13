После атак врага ряд областей в Украине остались без стабильного электроснабжения. Список областей, где применили отключение электроэнергии, опубликовало Минэнерго.

Аварийные отключения электроэнергии в Украине: что известно

По информации министерства, агрессоры повредили энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей.

– Энергетики работают непрерывно, восстанавливая электроснабжение потребителей. Принимаются меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы, – говорится в сообщении.

Среди областей, где применены аварийные отключения:

Харьковская;

Сумская;

Полтавская;

Донецкая;

Днепропетровская;

Запорожская (для промышленных потребителей);

Кировоградская (частично);

Также, как и ранее, почасовые отключения света продолжаются в Черниговской области.

Ожидается, что их отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Потребителей призвали следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения и рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером – это помогает снизить нагрузку на систему.

Между тем в Укрэнерго отметили, что состояние энергосистемы Украины ухудшилось, в том числе, из-за роста потребления электроэнергии.

– Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно до конца текущих суток, – говорится в сообщении компании.

По состоянию на 8:30 13 октября потребление электричества было на 9,5% выше, чем в предыдущий рабочий день, в который не применялись ограничения – в четверг, 9 октября.

Там считают причиной изменений снижение температуры воздуха, а также сохранение облачной погоды почти на всей территории Украины.

Такие погодные условия снизили эффективность бытовых солнечных электростанций, а также увеличили использование электрообогревателей перед началом отопительного сезона, что в совокупности обусловило дополнительную нагрузку на энергосистему.

Кроме того, Укрэнерго зафиксировало суточный максимум потребления вечером 12 октября. Сообщается, что он был на 1,4% выше, чем максимум предыдущего воскресенья, 5 октября.

Источник : Минэнергетики

