В Украине до конца недели ожидается прохладная погода без существенного потепления. Общая температура будет оставаться ниже климатической нормы, поскольку страну продолжит охлаждать влажная и холодная воздушная масса из Скандинавии и Балтики.

О том, какая будет погода в ближайшие дни в Украине и когда ждать заморозков в Запорожье, читайте в нашем материале.

Погода в Украине до конца недели

По словам начальницы отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, во вторник, 14 октября, температура продолжит снижаться, поскольку в Украину поступает холодный арктический воздух.

Синоптик подчеркнула, что ночью благодаря облачности термометры будут показывать +1…+6°C, на юге страны до +8…+9°C. Дневная температура будет уже ниже +10°C, особенно в северных, западных, центральных и восточных областях +4…+9°C, на юге +10…+12°C.

По ее словам, до конца недели потепления не предвидится. Во время ясных ночей возможны заморозки, особенно в Карпатах, где в горах температура опустится ниже нуля. На большей части территории Украины во вторник-пятницу ночью также возможны слабые заморозки 0-2°C.

Повышение температуры прогнозируется только после 20 октября, а пока среднесуточная температура будет +8°C и ниже.

Когда будут заморозки в Запорожье

В Запорожском областном центре по гидрометеорологии рассказали, что в течение рабочей недели погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Возможны небольшие дожди.

Температура ночью составит около +5°C, днем до +14°C.

Ожидаются и первые заморозки в Запорожье. На поверхности почвы ночью и утром 14–17 октября местами ожидаются заморозки 0–3°C. Поэтому синоптики советуют позаботиться об урожае, ведь заморозки могут повредить овощные, плодовые и технические культуры.

13–14 октября в районе Запорожья прогнозируется средний уровень пожарной опасности (3 класс).

Далее, погодные условия будут способствовать низкой вероятности распространения пожаров, если будут источники возгорания.

