Киевский городской голова Виталий Кличко уволил Николая Поворозника с должности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации.

Соответствующее распоряжение опубликовано 14 октября на официальном сайте КГГА.

Что известно об увольнении Николая Поворозника

— Освободить Поворозника Николая Юрьевича от должности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации 13 октября 2025 года, — говорится в документе.

Другим распоряжением Кличко возложил исполнение обязанностей первого заместителя председателя КГГА на заместителя председателя администрации Петра Пантелеева.

Напомним, 8 октября Кличко обратился в Кабинет министров и Офис президента с представлением об увольнении своего первого заместителя Николая Поворозника.

30 июня городской глава отстранил Поворозника от исполнения служебных обязанностей.

Причиной отстранения стала информация, распространенная в СМИ, о том, что чиновник якобы праздновал свой день рождения вместе с другими чиновниками КГГА в рабочее время во время Дня траура 25 апреля.

День рождения Поворозника приходится на 10 апреля.

24 апреля РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. В результате атаки в Святошинском районе столицы погибли 12 человек.

Всего во время ночной атаки РФ применила 70 ракет и 145 беспилотников.

В СМИ были обнародованы фотографии празднования на территории Вышгородского водоканала на берегу Киевского моря.

Поворозник назвал эту информацию манипуляцией. По его словам, празднования не было — коллеги только ужинали и общались.

Чиновник также заявил, что видео с места происшествия, вероятно, было снято с привлечением силовых структур.

Событие происходило днем 25 апреля — в день объявленного траура по жертвам российского удара 24 апреля.

