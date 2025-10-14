Кличко уволил Поворозника с должности первого заместителя главы КГГА: что известно
Киевский городской голова Виталий Кличко уволил Николая Поворозника с должности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации.
Соответствующее распоряжение опубликовано 14 октября на официальном сайте КГГА.
Что известно об увольнении Николая Поворозника
— Освободить Поворозника Николая Юрьевича от должности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации 13 октября 2025 года, — говорится в документе.
Другим распоряжением Кличко возложил исполнение обязанностей первого заместителя председателя КГГА на заместителя председателя администрации Петра Пантелеева.
Напомним, 8 октября Кличко обратился в Кабинет министров и Офис президента с представлением об увольнении своего первого заместителя Николая Поворозника.
30 июня городской глава отстранил Поворозника от исполнения служебных обязанностей.
Причиной отстранения стала информация, распространенная в СМИ, о том, что чиновник якобы праздновал свой день рождения вместе с другими чиновниками КГГА в рабочее время во время Дня траура 25 апреля.
День рождения Поворозника приходится на 10 апреля.
24 апреля РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. В результате атаки в Святошинском районе столицы погибли 12 человек.
Всего во время ночной атаки РФ применила 70 ракет и 145 беспилотников.
В СМИ были обнародованы фотографии празднования на территории Вышгородского водоканала на берегу Киевского моря.
Поворозник назвал эту информацию манипуляцией. По его словам, празднования не было — коллеги только ужинали и общались.
Чиновник также заявил, что видео с места происшествия, вероятно, было снято с привлечением силовых структур.
Событие происходило днем 25 апреля — в день объявленного траура по жертвам российского удара 24 апреля.