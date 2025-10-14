С наступлением холодов в Украине постепенно приближается начало отопительного сезона. Коммунальные предприятия проводят последние подготовительные работы, проверяют состояние теплосетей, котельных и домовых систем.

Когда начнется отопительный сезон в Житомире в 2025 году, читайте в нашем материале.

Подготовка к отопительному сезону в Житомире

Внеочередное заседание исполнительного комитета Житомирского городского совета состоялось 10 октября. Единственным вопросом повестки дня было начало отопительного сезона 2025–2026 годов на территории Житомирской городской территориальной общины.

Как сообщил начальник управления коммунального хозяйства городского совета Александр Марцун, учитывая погодные условия, отопительный сезон планируется начать 15 октября. Он отметил, что эта дата совпадает с календарным зимним периодом, который учитывается при расчетах.

В первую очередь тепло получат учреждения здравоохранения, детские сады, школы и другие учебные заведения, после чего будет подключен жилой фонд.

Марцун также подчеркнул, что коммунальное предприятие постоянно отслеживает погодные условия, чтобы оптимально использовать энергоресурсы. То есть будут отключать отопление в те периоды, когда температура позволяет.

По его словам, основные мероприятия по подготовке к зиме уже завершены. Остаются работы по восстановлению благоустройства и некоторые непредвиденные работы, которые возникли в процессе, но они не повлияют на начало отопительного сезона.

Между тем секретарь Житомирского городского совета Галина Шиманская обратилась как к коллегам, так и к жителям общины. Она подчеркнула, что этот отопительный сезон будет одним из самых сложных в условиях военного положения, ведь значительная часть газохранилищ повреждена.

Она отметила, что сегодня 60% газохранилищ разрушено. Поэтому экономия энергии должна стать приоритетом для каждого.

Несмотря на техническую готовность, коммунальщики отмечают, что город имеет значительную задолженность за потребленное тепло — 216 млн грн. По данным предприятия, более 3,9 тыс. абонентов не платят за услуги теплоснабжения уже в течение трех лет.

Житомир: когда включат отопление в городе

Отопительный сезон в Житомире, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины №830 от 21 августа 2019 года О предоставлении услуг по теплоснабжению, начнется после того, как в течение трех суток подряд среднесуточная температура воздуха снизится до +8°C или ниже.

Прежде всего тепло будут подавать в учреждения социальной сферы — детские сады, школы и больницы, чтобы обеспечить комфортные условия для детей, учеников и пациентов. Только после этого начнется подключение жилых домов и других потребителей.

