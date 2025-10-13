Украинские дети, оставшиеся на временно оккупированных территориях, лишены возможности получать образование по украинским стандартам. За это могут быть наказаны как они сами, так и их родители.

Об этом заявила советник-уполномоченный президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

Украинские дети на ВОТ не могут защитить свои права

По ее словам, в случае неповиновения российские оккупанты могут изолировать детей и принудительно давать им психотропные препараты.

— Детям в таких условиях действительно очень трудно. Они не имеют права говорить на украинском языке, а тем более — изучать украинский язык и литературу. Они знают: за это могут быть наказаны сами или же пострадают их родители. Часто за такое неповиновение детей бьют, изолируют, принудительно дают психотропные препараты — о таких случаях мне известно лично, — рассказала Герасимчук в интервью Интерфакс-Украина.

Она подчеркнула, что это лишь часть преступлений, которые совершают против украинских детей на оккупированных территориях.

По словам советника-уполномоченного президента, дети лишены любой возможности защитить свои права.

— Если взрослые хотя бы иногда находят какую-то возможность сообщить, например, на портал Дети войны о том, что они располагают информацией о каком-то преступлении в отношении украинского ребенка, то дети чаще всего не находят такого способа коммуникации, — добавила Герасимчук.

Она подчеркнула, что в случае, когда ребенок имеет доступ к интернету, он может зайти на портал Дети войны и рассказать, что с ним произошло.

Это даст возможность узнать о таких случаях и оказать помощь.

