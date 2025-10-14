Руководство США изменило отношение к усилиям партнеров в поддержке Вооруженных сил Украины.

Об этом на встрече с журналистами в Брюсселе заявила посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук, пишет Европейская правда.

Администрация Трампа поощряет европейцев поддерживать Украину

По словам Гетьманчук, теперь она не чувствует тех ограничений в поддержке Украины, которые ранее устанавливал Белый дом и которые распространялись также на другие страны.

Сейчас смотрят

— При Байдене европейским союзникам выставлялся определенный потолок в форматах помощи, и другие страны должны были упираться в этот потолок, но ни в коем случае не перепрыгивать его. Сейчас наоборот – администрация Трампа призывает европейцев показать, что они готовы сделать для собственной безопасности и в вопросах поддержки Украины, – рассказала посол.

Гетьманчук уточнила, что речь не идет об ограничении только европейской помощью, ведь поставки оружия из Европы не могут полностью заменить американскую военную поддержку.

— В США есть вооружение, которое не могут перекрыть другие страны, либо по номенклатуре, то есть по типу этого вооружения, либо по количеству и доступности, то есть чтобы оно уже было в наличии на складах и было доставлено в Украину быстро, – пояснила посол.

По ее словам, именно поэтому во время всех контактов с партнерами Украина в первую очередь поднимает вопрос финансирования закупки оружия в США по программе PURL.

— И когда европейские партнеры видят (в объяснениях Украины, — Ред.), что по некоторым позициям через PURL мы закрываем 90% или даже больше, то для них это серьезный аргумент рассмотреть свой вклад в инициативу, — заявила она.

Напомним, посол США при НАТО Мэтью Уитакер во вторник сообщил, что объявления о новых поставках оружия Украине в рамках PURL прозвучат уже на этой неделе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.