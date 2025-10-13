В Брюсселе состоится заседание Европейского Совета в четверг, 23 октября, во время которого рассмотрят использование замороженных российских активов для оказания Украине финансовой помощи на ближайшие годы.

Заседание Евросовета 23 октября: что обсудят

Как заявил глава Европейского Совета Антониу Кошта, президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании.

По его словам, Россия продолжает массированные атаки против гражданского населения Украины и инфраструктуры.

Во время заседания Европейского Совета планируют обсудить усиление поддержки Украины со стороны ЕС, в частности в результате подтверждения готовности предоставлять финансовую помощь стране на ближайшие годы.

В то же время на встрече могут рассмотреть возможные варианты использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Как отметил Антониу Кошта, в начале обсуждения участники встречи заслушают президента Украины Владимира Зеленского.

По его мнению, Россия платит высокую и все возрастающую экономическую цену за свою агрессию.

— Мы подведем итоги усилий, направленных на дальнейшее усиление давления на нее. Поддержка Украины и давление на Россию остаются двумя необходимыми условиями для достижения справедливого и прочного мира, — убежден он.

В то же время участники заседания Европейского Совета обсудят дорожную карту по повышению оборонной готовности ЕС до 2030 года, экономическую ситуацию в еврозоне, поддержку ЕС в восстановлении сектора Газы после завершения войны.

