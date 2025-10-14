Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.
Потери врага на 14 октября: уничтожено еще 1 200 оккупантов, пять танков и 29 артсистем
Потери врага на 14 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1 200 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 329-е сутки полномасштабной войны составляют 1 125 150 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 14 октября 2025
- личного состава – около 1 125 150 (+1 200) человек;
- танков – 11 256 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 345;
- артиллерийских систем – 33 628 (+29);
- РСЗО – 1 520;
- средств ПВО – 1 225;
- самолетов – 427;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 69 632 (+390);
- крылатых ракет – 3 859;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 64 188 (+145);
- специальной техники – 3 977.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 329-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
