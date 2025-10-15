Коммунальное предприятие Ровнотеплоэнерго завершило подготовку к отопительному сезону в Ровно. Предприятие обеспечено газом и запасами твердого топлива, а также завершает ввод в эксплуатацию новых когенерационных установок, что позволит снизить затраты на производство тепла и стабилизировать энергосистему города.

Несмотря на это, из-за задолженности населения и замороженных тарифов долг компании перед поставщиком газа превышает 700 млн грн.

Когда включат отопление в Ровно, читайте в нашем материале.

Подготовка к отопительному сезону в Ровно 2025-2026

Отопительный сезон в Ровно стартовал 14 октября — соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности городского головы Виктор Шакирзян. Об этом сообщили на странице Ровнотеплоэнерго в Facebook. В первую очередь начали работу котельные на биотопливе, чтобы обеспечить теплом учреждения социальной сферы и медицинские учреждения.

Котельные, работающие на природном газе, будут запускаться постепенно, по мере того, как газоснабжающая компания будет распечатывать счетчики. Этот процесс может занять несколько дней.

В распоряжении указано, что теплоснабжение в городе будут осуществлять такие предприятия, как ООО Ровнотеплоэнерго, КП Квасиловтеплоэнерго, ЧАО ЭСКО-РОВНО, ЧП Ровнотеплосервис, ООО Энергосбережение Ровно и ООО Старт.

Также руководителям предприятий и управляющим жилых домов рекомендовано следить за температурным графиком, поддерживать оптимальный тепловой режим в помещениях и предотвращать замерзание систем отопления.

Предприятие активно проводит работу с должниками через суд, блокируя счета, описывая имущество и стимулируя соглашения о реструктуризации. Сейчас тариф на тепло составляет 1 900 грн за гигакалорию, что почти вдвое ниже экономически обоснованной цены — 4 200 грн.

Из-за этого накопился долг перед Нафтогаз Трейдинг более 700 млн грн. Государство и городские власти частично компенсируют эти потери; в прошлом году город выделил около 90 млн грн, в этом году помощь также поступила.

Ровно: когда включат отопление и горячую воду в городе

Согласно законодательству, отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура в течение трех суток не превышает +8°C. После этого городской голова издает соответствующее распоряжение о начале подачи тепла.

Что касается горячей воды, то ее подача начнется вместе с отоплением, но не сразу. Настройка гидравлического режима системы занимает до 1-2 недель, поэтому стабилизация горячего водоснабжения произойдет постепенно.

Среди главных инновационных проектов Ровнотеплоэнерго — развитие когенерационных установок, которые позволят производить тепло и электроэнергию одновременно, снижая себестоимость и повышая энергонезависимость города. Главным вызовом для предприятия и города остается война, которая продолжает влиять на экономику и финансовую стабильность системы теплоснабжения.

