Харьков — прифронтовой областной центр, поэтому вопросы отопления здесь стоят особенно остро. Несмотря на сложную ситуацию, город активно готовится к новому отопительному сезону, проводя ремонты и обновления инфраструктуры.

Когда начнется отопительный сезон в Харькове 2025, читайте в нашем материале.

Подготовка к отопительному сезону 2025-2026 в Харькове

Работники объединенного управления внутридомовых систем КП Харьковские тепловые сети и КП Харьковводоканал в течение лета выполнили 25 комплексных капитальных ремонтов. Основным критерием для выбора домов стали обращения жителей.

Один из примеров — пятиэтажный дом в Немышлянском районе, построенный в 1968 году, где полностью заменили все внутридомовые коммуникации, от системы центрального отопления до канализации.

Городской голова Игорь Терехов в эфире телемарафона Єдині новини сообщил, что отопительный сезон в Харькове начнется после получения всех необходимых разрешений и только тогда, когда погодные условия будут благоприятными для подачи тепла. Он отметил, что технически город готов к началу отопительного сезона, но пока ждет лимитов газа.

Глава города подчеркнул, что Харьков живет в условиях постоянных обстрелов — враг регулярно бьет по ТЭЦ, подстанциям и котельным. Он напомнил, что прошлой зимой городу приходилось восемь раз перезапускать систему теплоснабжения после попаданий.

Это сложный процесс, ведь речь идет о сотнях километров теплосетей и десятках котельных и насосных станций, которые должны работать синхронно. Зимой же дополнительным риском является промерзание сетей, поэтому коммунальщики нередко прокладывали временные трубы просто по поверхности, чтобы не допустить замерзания города. Несмотря на все трудности, тепло каждый раз возвращалось в дома харьковчан в кратчайшие сроки.

Также Терехов рассказал, что в настоящее время продолжается работа над защитой критических объектов инфраструктуры. Параллельно с международными партнерами реализуется проект Энергетический остров — новая децентрализованная система энергообеспечения, которая должна сделать Харьков энергонезависимым и устойчивым к атакам.

В городе устанавливают современные газовые генераторы, когенерационные установки и блочно-модульные котельные, которые позволят быстро восстанавливать подачу тепла и электроэнергии даже в случае повреждений.

Отопительный сезон в Харькове: дата

В Украине порядок включения отопления регламентируется постановлением Кабинета Министров № 830. Согласно документу, централизованное отопление в жилых, административных и социальных зданиях включается в случае, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех дней подряд не превышает +8 °C.

Дату начала отопительного сезона в Харькове 2025-2026 будут определять местные органы власти и коммунальные предприятия, учитывая фактические погодные условия и состояние тепловых сетей.

Предприятия, обеспечивающие теплоснабжение, должны заранее подготовить систему к подключению: провести капитальные и текущие ремонты, проверить внутридомовые коммуникации и оборудование котельных.

