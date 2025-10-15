Самый эффективный путь для покрытия потребности Украины в обороне в 2026 году — выделение нашими европейскими и неевропейскими партнерами не менее 0,25% их ВВП на военную поддержку, заявил Денис Шмыгаль.

Шмыгаль о закрытии оборонной потребности Украины

Во время выступления со вступительным словом на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн министр обороны Украины Денис Шмыгаль призвал партнеров помочь в покрытии $60 млрд на оборону в 2026 году — половины запланированных расходов.

– Я также хотел бы добавить несколько слов о наших общих потребностях в обороне на 2026 год. Мы оцениваем их в $120 млрд. Украина покроет половину $60 млрд из наших национальных ресурсов. Мы просим партнеров присоединиться к нам в покрытии другой половины, – сказал он.

Как отметил министр, “самый эффективный путь для удовлетворения этой потребности — выделение нашими европейскими и неевропейскими партнерами не менее 0,25% их ВВП на военную поддержку Украины”.

Сейчас смотрят

— Если цель в $60 млрд недостижима для Европы и неевропейских партнеров, то единственным остающимся решением является кредит, обеспеченный замороженными российскими активами, который можно будет использовать для финансирования ВСУ и их потребностей, — подчеркнул Шмыгаль.

В то же время министр обороны отметил, что поскольку РФ продолжает свой воздушный террор, в эту зиму Украине срочно необходимы дополнительные средства перехвата, включая системы противовоздушной обороны и управляемые ракеты “земля-воздух” и “воздух-воздух” для платформ NASAMS, IRIS-T и F-16.

Он отметил, что только в сентябре РФ запустила более 5600 ударных дронов и более 180 ракет, направленных на нашу гражданскую инфраструктуру и население.

Поэтому, отметил Шмыгаль, в преддверии зимы очень важно обеспечить нас необходимым оборудованием для отражения таких атак.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.