Украина знает о российских планах дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси и предупредит партнеров, которым это может угрожать.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко.

Зеленский о важности давления на РФ

Глава государства подчеркнул, что санкции действительно ограничивают способность России продолжать и расширять войну, и чем сильнее будет санкционное давление, тем быстрее наступит справедливый мир.

— Это четко подтверждается закрытыми данными, которые были получены нашей разведкой. Есть также множество открытых данных, в частности о состоянии российской промышленности, финансов, региональных бюджетов, которые в целом подтверждают правильность курса на дальнейшее давление на Россию. Система Путина не выдержит противостояния, в которое он ввел Россию, — заявил Зеленский.

Президент и руководитель Службы внешней разведки определили ключевые направления дальнейшего давления на Россию. Зеленский поручил работать над этим с соответствующими странами.

Накануне визита президента в Вашингтон, где он встретится с Трампом и другими европейскими лидерами, были обсуждены ключевые источники поставок в РФ критических компонентов и оборудования для производства оружия.

— Мы в Украине четко понимаем, какие поставки имеют наибольшее значение для Москвы, и каждая такая схема должна быть перекрыта. У наших партнеров для этого есть все возможности, — добавил глава государства.

Фото: Владимир Зеленский

