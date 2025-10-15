Великобритания поставит Украине более 100 тыс. дронов в этом году.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

Украина получит 100 тыс. дронов от Британии

Он также отметил, что совместно с Украиной разрабатываются новые усовершенствованные дроны-перехватчики.

– Путин стремится испытать, разделить, отвлечь. Страны НАТО активизируются, чтобы сдерживать, чтобы объединиться, сильнее вместе, чем когда-либо, – сказал он.

Хили подчеркнул, что Великобритания усилит ответ на агрессию России.

– Вторжение Путина на территорию НАТО является безрассудным, опасным и абсолютно неприемлемым. Намеренные они или нет, Путин наблюдает за тем, что мы делаем. И Путин не должен сомневаться. Если НАТО будет под угрозой, мы будем действовать. И мы должны противостоять его эскалации нашей силой, – заверил он, добавив, что именно поэтому они сегодня активизируются.

Он сообщил, что Британия продолжит свои обязательства по миссии НАТО Восточный страж, поэтому британские самолеты останутся в небе над Польшей до конца года.

