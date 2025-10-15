Британия поставит Украине более 100 тыс. дронов в 2025 году
Великобритания поставит Украине более 100 тыс. дронов в этом году.
Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.
Украина получит 100 тыс. дронов от Британии
Он также отметил, что совместно с Украиной разрабатываются новые усовершенствованные дроны-перехватчики.
– Путин стремится испытать, разделить, отвлечь. Страны НАТО активизируются, чтобы сдерживать, чтобы объединиться, сильнее вместе, чем когда-либо, – сказал он.
Хили подчеркнул, что Великобритания усилит ответ на агрессию России.
– Вторжение Путина на территорию НАТО является безрассудным, опасным и абсолютно неприемлемым. Намеренные они или нет, Путин наблюдает за тем, что мы делаем. И Путин не должен сомневаться. Если НАТО будет под угрозой, мы будем действовать. И мы должны противостоять его эскалации нашей силой, – заверил он, добавив, что именно поэтому они сегодня активизируются.
Он сообщил, что Британия продолжит свои обязательства по миссии НАТО Восточный страж, поэтому британские самолеты останутся в небе над Польшей до конца года.