Согласно подписанному меморандуму, американская Bell Helicopter будет развивать свои сервисные центры на территории Украины.

Bell Helicopter будет развивать свои сервисные центры в Украине

Как сообщила в Telegram посол Украины в США Ольга Стефанишина, в рамках подписанного меморандума в нашей стране будет созданы производственные и сервисные центры Bell Helicopter для вертолетной техники, а также предполагается открытие официального представительства Bell.

Важной составляющей соглашения станет локализация процессов сборки, технического обслуживания и ремонта авиационной техники в Украине.

Сейчас смотрят

Напомним, сегодня, 16 октября, Министерство экономики Украины и ведущая американская корпорация Bell Helicopter официально подписали Меморандум о взаимопонимании, который открывает новые горизонты для сотрудничества в области авиационных технологий. Это произошло во время международной выставки AUSA2025 в Вашингтоне.

Этот документ стал еще одним подтверждением стратегического характера промышленных связей между нашими государствами.

Подписание этого меморандума имеет важнейшее стратегическое значение для украинской экономики. Передача передовых технологий и создание новых рабочих мест станет сильным импульсом для развития высокотехнологичного сектора нашего государства.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.