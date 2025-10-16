Во всех регионах Украины применены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме вечером в четверг, 16 октября.

Отключения света в Украине 16 октября

Как сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго, во всех регионах до конца текущих суток продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей, кроме аварийных отключений электричества по Украине.

По информации Укрэнерго, в пятницу, 17 октября, применение графиков ограничения мощности для промышленности запланировано на всей территории Украины в период с 07:00 до 22:00.

В то же время в Черниговской области оператор системы распределения (облэнерго) в настоящее время применяет три очереди почасовых отключений света.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может измениться.

В компании призывают украинских потребителей, которые сейчас имеют электроэнергию, потреблять ее экономно.

В среду, 15 октября, экстренные отключения света вводились в Киеве и почти всех областях Украины, кроме Донецкой и части Черниговской, из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов.

