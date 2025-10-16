Российские пропагандистские ресурсы распространили новый фейк с целью дискредитации работников территориальных центров комплектования.

Об этом сообщает Центр противодействия информации.

Российская пропаганда сообщает о наборе танцовщиц в ТЦК

На этот раз вражеские СМИ распространяют ложную информацию о якобы наборе на работу в Запорожский районный территориальный центр комплектования (ТЦК) “танцовщиц и моделей” для привлечения людей к военной службе.

Для создания видимости правдоподобия пропагандисты используют скриншоты вакансий, якобы размещенных на одном из украинских сайтов для поиска работы.

В объявлении о “поиске специалиста по работе с кандидатами” указаны якобы требования “только женщины”, “привлекательной внешности”, а также желание иметь “опыт в модельном бизнесе и экзотических танцах”.

— Эти картинки являются подделкой. Среди открытых вакансий Запорожского ТЦК нет такого объявления. Также на скриншотах заметны признаки фальсификации — некоторые элементы поддельных изображений отличаются от структуры страниц с реальными вакансиями, — говорится в сообщении.

В ЦПД добавили, что украинское законодательство запрещает указывать дискриминационные требования в вакансиях — в частности по полу или внешнему виду.

Напомним, в августе российская пропаганда распространяла фейковую информацию для дискредитации военных, привлеченных к мобилизации.

Пропагандистские ресурсы сообщали якобы о смерти женщины от рук работников Винницкого ТЦК.

