НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро.

НАБУ и САП объявили подозрение депутату: что известно

Нардеп Ярослав Железняк уточнил, что речь идет о Евгении Шевченко. — Если что — речь идет о депутате от бывшего Слуги народа Евгении Шевченко, — написал он в Telegram.

Следствие установило, что народный избранник завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействовать в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений.

Сейчас смотрят

Однако, после того как деньги поступили на счет близкого к нему лица, подозреваемый никаких обещанных действий в пользу компании не совершил.

Чтобы скрыть незаконное происхождение полученных средств, депутат создал схему их легализации.

Сначала более 9 млн грн были перечислены на счета юридической компании, принадлежащей его близкому родственнику.

Перевод оформлен под видом оплаты за предоставление юридических услуг.

Позже часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса — BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.

Впоследствии народный депутат начал открыто пользоваться этими транспортными средствами, создавая впечатление, будто они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности.

Ранее сообщалось, что суд избрал меру пресечения бывшему народному депутату от Партии регионов Юрию Иванющенко.

Его подозревают в незаконной легализации девяти государственных земельных участков общей площадью 18 гектаров на сумму более 160 миллионов гривен.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.