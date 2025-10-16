Пока расширение российско-украинской войны на страны Европы не фиксируется, однако в дальнейшем это вполне вероятно, считает глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Возможно ли расширение войны в Украине на страны Европы

Во время Kyiv International Economic Forum Буданов высказал мнение, что расширение войны в Украине на другие страны Европы сейчас не наблюдается, но это возможно в дальнейшем.

— Географически по странам – нет. Через несколько лет с максимальной вероятностью, – сказал Буданов.

Он пояснил, что провокации, которые Россия сейчас проводит в Европе, она уже осуществляла в Украине в начале войны в 2014 году.

— У меня есть карта, на нее наносятся каждый день дополнительные события. И когда на нее смотришь – очень просто понять, что происходит. Мы видели то же самое в конце 2013-2014 годов, один в один. Только тогда не было дронов, были немного другие формы. А все остальное есть. Начиная с диверсий и саботажных акций, завершая антинациональными акциями, пророссийскими призывами, что руководство идет не туда, все не так. Все это было. Просто это повторение того, что отработано, – сказал глава ГУР.

И, к сожалению, следует признать, очень хорошо сработало, добавил Буданов.

