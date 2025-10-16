Во время визита в Соединенные Штаты у президента Украины Владимира Зеленского запланирован ряд встреч с оборонными и энергетическими компаниями. Также в четверг, 16 октября, он должен посетить Конгресс.

Об этом сообщает Суспільне.

Программа Зеленского в США

По словам источников Суспільного, в четверг у Зеленского запланированы встречи с представителями оборонных и энергетических компаний.

Перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом Зеленский будет иметь встречи в Конгрессе, кроме того ожидается его общение с украинскими журналистами.

В то же время пока не подтверждено, состоится ли совместный медиабрифинг Зеленского с Трампом.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в ночь на 16 октября сообщил о своей встрече с госсекретарем США Марко Рубио и назвал ее ключевой.

На встрече присутствовали премьер Юлия Свириденко, секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель главы МИД Сергей Кислица и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Напомним, в пятницу, 17 октября, запланирована встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

СМИ писали, что на встрече они обсудят, какое оружие следует поставить Украине, в частности следует ли Вашингтону предоставить Киеву ракеты Tomahawk.

