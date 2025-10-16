Выезд мужчин за границу с 1 ноября 2025 года практически не изменится по сравнению с предыдущим месяцем. Для военнообязанных призывного возраста он все еще ограничен, кроме мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно, с некоторыми исключениями.

Что известно о пересечении границы военнообязанными с 1 ноября 2025 года – читайте в материале Фактов ICTV

Как изменились правила въезда украинцев в ЕС

Для всех украинцев, в том числе военнообязанных, начиная с 12 октября 2025 года изменились правила пересечения границ ЕС.

Так, страны союза ввели систему въезда/выезда (Entry/Exit System – EES), по которой заработала автоматизированная база данных, фиксирующая все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в том числе – Украины.

Теперь вместо паспортных штампов необходимо будет пройти цифровую регистрацию пересечения границы:

предоставить фото лица;

отпечатки четырех пальцев (для лиц от 12 лет);

информацию из загранпаспорта;

а также дату, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.

Соответственно, всем пассажирам транспортных средств придется выходить для прохождения биометрии.

Под эту систему будут подпадать поездки сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Этот шаг объяснили необходимостью эффективного контроля за соблюдением правил пребывания в странах ЕС, предотвращением использования поддельных документов, а также повышением безопасности в Шенгенской зоне.

Кому можно выехать за границу с 1 ноября 2025 года

С 1 ноября 2025 года, как и в октябре, право на беспрепятственное пересечение границы во время военного положения имеют мужчины в возрасте от 18 до 22 лет, а также – старше 60 лет.

Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет могут выезжать за границу при наличии оснований, предусмотренных законодательством.

В частности:

По состоянию здоровья;

По семейным обстоятельствам;

По учебе (студенты и курсанты);

По профессии (например, представители определенных профессий, обеспечивающие функционирование определенных отраслей);

Для помощи ВСУ (волонтеры).

Для выезда мужчинам от 18 до 22 лет необходимо подготовить следующие документы:

Паспорт;

Военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме), который могут потребовать представители Госпогранслужбы.

Как выехать за границу с 1 ноября 2025 года забронированному мужчине

Забронированные мужчины призывного возраста могут выезжать за границу в отпуск в случае, если работа предоставит им соответствующее разрешение.

В то же время не смогут выехать для отдыха в отпуске те забронированные, чьи должности перечислены в пункте 2.14 Правил о пересечении границы.

Их выпустят за границу только для служебной командировки.

Другим забронированным для выезда в отпуск за границу необходимо получить документ, что структура, которая их забронировала, предоставляет такую возможность.

Кому откажут в выезде за границу с 1 ноября

Госпогранслужба не позволит выехать за границу военнообязанным, которые не предоставят военно-учетный документ, документы, подтверждающие их право на выезд (справки об инвалидности, об отсрочке от призыва, свидетельство о рождении детей и т.д.); или же в случае выявления несоответствий в документах и информации в реестре о подаче лица в розыск в Нацполицию.

Можно ли выехать за границу мужчинам, которые уже исключены из воинского учета

Как узнали Факты ICTV у юристов БПД, мужчины, исключенные из воинского учета – это те, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе, то есть лица старше 60 лет.

Также в эту категорию входят осужденные, лишенные свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, непригодные к военной службе по заключению ВЛК, и лица, у которых прекращено гражданство Украины.

Юристы отмечают, что для того, чтобы человек смог выехать за границу, особенно если он в возрасте от 18 до 60 лет, необходимо собрать все соответствующие документы.

– В военно-учетном документе должна быть соответствующая отметка об исключении из воинского учета, а также печать. Кроме того, информация должна быть обновлена в реестре военнообязанных Оберіг. Также в этом реестре указываются причины, по которым лицо было исключено из воинского учета, – говорят юристы.

Поэтому даже если человека признали негодным к военной службе во время военного положения, это вовсе не означает, что он сможет беспрепятственно пересечь границу Украины. Ведь необходимо, чтобы вся процедура была выполнена в соответствующем законном порядке. Лицо, исключаемое из воинского учета, должно подать заявление в ТЦК об исключении из учета и получить результаты.

Кроме того, нужно получить справку ВЛК о непригодности к военной службе.

Мужчинам за 60 можно беспрепятственно пересекать государственную границу, ведь они больше не являются военнообязанными, однако им все же нужно, чтобы в ТЦК через реестр Оберіг сделали соответствующую отметку, что человек достиг предельного возраста и исключен из воинского учета.

Иногда ТЦК могут потребовать от исключенного из воинского учета человека повторно встать на учет из-за устаревания или утери документов о полной непригодности к военной службе.

В таком случае человеку придется повторно доказывать, что он непригоден.

Адвокат Екатерина Анищенко посоветовала всем военнообязанным, которых исключили из воинского учета, обязательно установить приложение Резерв+ и внимательно проверить имеющуюся там информацию.

Ведь даже с бумажным билетом на руках, где есть отметка об исключении из учета, человек может попасть в ситуацию, когда в Резерв+ этой информации больше нет.

