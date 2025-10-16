В четверг, 16 октября, из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и ряде областей Украины введены аварийные отключения света.

Причиной ограничений являются последствия российских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили в Укренерго.

Отключение света по Украине 16 октября

Аварийные отключения света введены в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, части Хмельницкой и Черкасской областей.

В Черниговской области действуют почасовые отключения электроэнергии для трех очередей. В Укрэнерго подчеркнули, что это следствие систематических атак РФ на энергетическую инфраструктуру региона в течение нескольких предыдущих недель. Аварийно-восстановительные работы в области продолжаются.

С 16:00 и до конца суток во всех регионах Украины — вероятное введение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей объемом двух очередей.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии остается стабильно высоким из-за облачной и холодной погоды в большинстве областей.

— Необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется в течение всего суток. Пожалуйста, не включайте сегодня несколько мощных электроприборов одновременно, — призывают энергетики.

