На территории Покровского района Донецкой области украинские военные осуществляют как стабилизационные и контрдиверсионные мероприятия, в частности, на территории города Покровск и в его окрестностях, так и мероприятия активной обороны.

Ситуация на Покровском направлении: что известно

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, всего во время операции, которая длится с 21 августа 2025 года, Силы обороны ликвидировали по меньшей мере 13 945 российских военных , в частности 8402 были убиты, 5419 — ранены, а 124 — взяты в плен.

Украинские защитники освободили 182,8 кв. км территории Покровского района Донецкой области и еще 230,1 кв. км было зачищено от ДРГ врага.

Кроме того, противник потерял 1289 единиц вооружения и военной техники, среди них 32 танка, 101 ББМ, 154 артсистемы, 5 РСЗО, 435 единиц автотранспорта, 562 – мототехники, а также более 4 тысяч БПЛА.

В Генеральном штабе Украины сообщили, что подступы к Покровску становятся еще одним большим кладбищем для российской армии.

— Тысячи оккупантов ликвидируют в окрестностях города и в близлежащих населенных пунктах. В самом Покровске продолжается борьба с диверсионными группами противника, не прекращающего попыток закрепиться в городе. В таких условиях особенно важна работа наших операторов беспилотных систем и контрдиверсионных групп, — говорится в сообщении.

К слову, ранее в Генштабе ВСУ прокомментировали, каким может быть осенне-зимнее наступление оккупантов.

