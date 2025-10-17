Каждая помощь военным приближает нас к победе. Ко дню создания Украинской повстанческой армии и Третьей штурмовой бригады авиакомпания Украинские вертолеты передала военным технику на общую сумму 4,6 млн грн.

Техника для победы

Привезли полезное для защитников имущество в Харьков. Такие передачи стали для авиакомпании частью деятельности в современных реалиях.

– Помогать Силам обороны – это не опция, это база. Мы в тылу имеем возможность работать только потому, что кто-то выбрал путь борьбы. Самое меньшее, что мы можем делать, – это поддерживать наших Защитников и Защитниц. Сейчас ты либо на фронте, либо для фронта. Когда ко мне поступают запросы от военных, мы в авиакомпании ищем возможности выполнить их полностью и как можно быстрее. Потому что каждый такой запрос — это не о деньгах, это сохраненные жизни, это выигранное время, — говорит председатель Совета директоров авиакомпании Украинские вертолеты Владимир Ткаченко.

На этот раз в запросе Третьего армейского корпуса ВСУ были системы связи, РЭБы, микроскопы, 3D-принтеры с расходными материалами и комплектующими, паяльные станции и паяльники, перфораторы, шлифмашина, компрессор, аккумуляторные дрели-шуруповерты и другие инструменты, роутеры и точки доступа Wi-Fi, компьютеры и ноутбуки, видеопроигрыватели, зарядные устройства, аккумуляторные батареи и прочее. Эту технику и оборудование разделят между различными подразделениями Тройки.

Сейчас смотрят

–Таких средств, к сожалению, не хватает, поскольку эта номенклатура не предусмотрена согласно “штату”. И все это ложится на плечи наших волонтеров. С ЧАО Украинские вертолеты мы уже второй раз встречаемся по вопросам взаимодействия. До этого они передали нам 5 автомобилей Mitsubishi L200, которые до сих пор выполняют боевые задачи, — рассказывает заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN¹⁶⁵⁴ Третьего армейского корпуса Олег Романов.

Сейчас крупнейшая в Украине бригада — Третья штурмовая — завершает трансформацию в Третий армейский корпус. И он масштабирует решения, доказавшие свою эффективность на передовой.

Поддержка для ВСУ

Авиакомпания Украинские вертолеты не просто является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Авиаторы под руководством Владимира Ткаченко постоянно поддерживают военных, ветеранов и семьи погибших защитников и защитниц.

Если считать с начала полномасштабного вторжения, то авиакомпания оказала благотворительную помощь на сумму более 306 млн грн. На поддержку войска за эти 3,5 года направили почти 210 млн грн.

Фото: Украинские вертолеты

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.