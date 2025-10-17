Гарантии безопасности и прекращение огня: Зеленский об основных темах переговоров с Трампом
Президент Владимир Зеленский заявил, что основными темами сегодняшних переговоров с Дональдом Трампом в Белом доме будут прекращение огня и гарантии безопасности для Украины.
Об этом глава государства сказал в ответ на вопрос журналистки.
Прекращение огня и гарантии безопасности
Так, журналистка спросила Зеленского, на какие конкретные уступки Украина готова пойти в этой войне: например, отказаться от присоединения к НАТО?
— Нам нужно прекратить боевые действия сейчас. Видите ли, на Ближнем Востоке очень трудно соблюдать прекращение огня повсюду. Да и в каждой войне это очень трудно. Мы хотим этого, но Путин не хочет, поэтому нам нужно оказывать давление на него, и мы будем говорить с президентом (Трампом, — Ред.) сегодня, — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Путина нужно заставить сесть за стол переговоров, и Украина готова говорить “в любом формате, двухстороннем, трехстороннем”. Сейчас важен только мир.
По словам Зеленского, Украине нужны гарантии безопасности, и НАТО — это лучшая гарантия безопасности. Но и оружие очень важно.
— Мы не говорим сейчас о НАТО, хотя для украинцев НАТО — это очень важно. Это решение союзников НАТО, чтобы определить, где мы находимся, сколько вы тратите. Самое главное, самое важное для людей в Украине, которые ежедневно подвергаются атакам, иметь действительно надежные гарантии безопасности, — сказал Владимир Зеленский.
В августе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что над концепцией гарантий безопасности для Украины работает группа из 30 государств.
6 октября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев уже имеет проект гарантий безопасности от европейских партнеров. В то же время есть много нюансов, которые нужно обсудить с партнерами.