Холодные осенние дни в Белой Церкви стали поводом для запуска отопительного сезона. Но насладиться теплом горячих батарей смогут не все.

Когда включат отопление в Белой Церкви и где тепло появится раньше, читайте в нашем материале.

Когда начнется отопительный сезон в Белой Церкви в 2025 году

Отопительный сезон в Белой Церкви 2025 официально начался в учреждениях социальной сферы. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета 30 сентября, сообщили в пресс-службе городского совета.

Сейчас смотрят

Как отмечается, это сделано для того, чтобы обеспечить теплом объекты социально-культурного и бытового назначения общины в течение осенне-зимнего периода 2025-2026 годов.

В соответствии с решением, Белоцерковтеплосети поручено начать отопительный период в медицинских учреждениях, детских садах, школах, внешкольных и спортивных учреждениях. Теплоснабжение осуществляется от индивидуальных источников, на основе заявлений руководителей учреждений.

Стоит заметить, что тепло будет подаваться только там, где это технически возможно, без одновременного запуска отопления в жилых домах.

Когда в Белой Церкви включат отопление в жилых домах

Что касается жилищного фонда и других потребителей общины, отопительный сезон для них начнется позже — в зависимости от погодных условий.

Согласно нормативам, в частности постановлению №830, пуск тепла осуществляется, если среднесуточная температура в течение трех суток подряд составляет +8 °C или ниже. Подключение потребителей возможно только после наличия актов готовности к отопительному периоду.

В этом году значительное количество общин приняли решение об отсрочке начала отопительного сезона. Из-за ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, граждан призывают экономно использовать энергоресурсы. В некоторых городах уже официально сообщили, что отопительный сезон начнется не раньше 1 ноября.

В частности, такое решение приняли в Умани, ведь НАК Нафтогаз выделил городу меньше газа, чем обычно в мирное время, и поэтому приходится экономить.

Городской голова Львова Андрей Садовый также сообщил, что для полноценного прохождения отопительного сезона городу сейчас не хватает около 10 млн кубов газа. Из-за этого власти вынуждены искать альтернативные источники теплоснабжения. Там, где это возможно, тепло будут подавать с помощью твердотопливных котлов, чтобы обеспечить жилые дома и социальные учреждения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.