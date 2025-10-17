Николаев — это южный город с мягким и теплым климатом. Именно поэтому отопительный сезон здесь традиционно начинается немного позже, чем на севере страны. Однако, несмотря на относительно теплую погоду, многие горожане с нетерпением ждут, когда в их домах станет уютнее.

Когда запланировано начало отопительного сезона в Николаеве в 2025 году, читайте в нашем материале.

Когда включат отопление в 2025 году в Николаеве

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким во время брифинга 7 октября заявил, что нынешняя зима может быть более сложной, однако область в целом почти готова к отопительному сезону — показатель готовности ожидается на уровне около 100%. В то же время чиновник уточнил, что отопление в Николаеве в 2025 году будут включать постепенно, в зависимости от погодных условий.

По словам Кима, документальное оформление готовности еще не завершено, поскольку многие ОСМД и отдельные потребители не подали полный пакет необходимых документов.

Ким подчеркнул, что город готовится и проверяет все сети, чтобы можно было безопасно начать отопительный сезон. Но не все ОСМД оформили документы, поэтому официальный процент готовности пока ниже. По словам Виталия Кима, отопление в городе будут пытаться запустить как можно позже, согласно закону и с учетом экономии ресурсов.

Он также добавил, что перед запуском системы проводится проверка давлением — так называемое «продавливание» трубопроводов, чтобы предотвратить аварии, как это произошло два года назад. В прошлом году таких инцидентов удалось избежать благодаря своевременным проверкам.

По словам главы Николаевской областной военной администрации, система изношена, поэтому риски остаются. Давление уже проверено, тепло будут подавать постепенно, после трехдневной стабильной среднесуточной температуры ниже нормы. Он подчеркнул, что отопительный сезон в Николаеве в 2025 году начнется не раньше, чем это позволит погода.

Известна ли дата начала отопительного сезона в Николаеве в 2025 году

Напомним, что дата начала отопительного сезона определяется постановлением Кабинета Министров Украины №830. Согласно этому документу, тепло включают тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд не превышает +8 °C.

В то же время окончательное решение о старте отопительного сезона принимают местные органы власти — городские советы или областные администрации, учитывая погодные условия и готовность теплосетей.

