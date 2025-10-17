За прошедшие сутки в Украине произошло множество событий. В Кривом Роге раздались массированные взрывы при атаке вражеских дронов.

В Запорожье произошел взрыв гранаты в жилом доме. А в оккупированном Крыму сообщают о пожаре на нефтебазе после удара БПЛА.

Между тем, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и объявил о запланированной встрече в Будапеште.

Сейчас смотрят

Детальнее об этих и других главных событиях ночи и утра 16 октября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Кривом Роге 17 октября

В ночь на пятницу, 17 октября, в Кривом Роге раздались взрывы.

Город находится под атакой вражеских дронов, работают силы ПВО.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Во время воздушной тревоги в городе раздалось более десяти взрывов. По словам Александра Вилкула, произошла массированная атака дронов-Шахедов.

– Уже больше десяти взрывов и более десяти Шахедов над городом. Работает ПВО. Берегите себя и своих близких, – написал он в Telegram.

Вскоре Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Днепропетровской области и дальше фиксируют ударные беспилотники противника.

Взрыв гранаты в Запорожье

В Запорожье в одном из жилых домов произошел взрыв гранаты, в результате которого ранен человек.

Как сообщила Полиция Запорожской области, сигнал о взрыве на лестничной площадке одного из многоквартирных домов в центре города поступил 16 октября в 18.40 на линию 102.

По данным правоохранителей, в Вознесеновском районе в доме сдетонировал боеприпас, в результате чего пострадал мужчина.

39-летний местный житель получил многочисленные осколочные ранения.

Как отмечается в сообщении, взрыв произошел при неосторожном обращении с боеприпасом. Потерпевшего госпитализировали.

Взрывы в Крыму 17 октября

Поселок Гвардейский Симфиропольского района атакуют БПЛА.

Как сообщают в телеграмм-канале Коримский ветер в результате атаки дрониа, горит нефтебаза.

– Стрельба и взрывы начались около 02.40. Также, заранее, есть попадание по составу боеприпасов, – говорится в сообщении.

Местные власти пока ничего не комментируют.

Встреча Трампа и Путина

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Стороны договорились о встрече в Будапеште после переговоров советников.

Об этом Трамп сообщил в сети Truth Social.

После разговора он опубликовал новое сообщение:

– Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным. Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с большим достижением – установлением мира на Ближнем Востоке, о котором, как он отметил, мечтали на протяжении веков, – написал американский лидер.

Также Трамп добавил, что Путин поблагодарил первую леди за ее участие в проектах, связанных с детьми.

Он выразил большую благодарность и сказал, что эта работа будет продолжена”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.