События ночи 17 октября: взрывы в Кривом Роге и переговоры Трампа с Путиным
За прошедшие сутки в Украине произошло множество событий. В Кривом Роге раздались массированные взрывы при атаке вражеских дронов.
В Запорожье произошел взрыв гранаты в жилом доме. А в оккупированном Крыму сообщают о пожаре на нефтебазе после удара БПЛА.
Между тем, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и объявил о запланированной встрече в Будапеште.
Детальнее об этих и других главных событиях ночи и утра 16 октября – в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Кривом Роге 17 октября
- Взрыв гранаты в Запорожье
- Взрывы в Крыму 17 октября
- Встреча Трампа и Путина
Взрывы в Кривом Роге 17 октября
В ночь на пятницу, 17 октября, в Кривом Роге раздались взрывы.
Город находится под атакой вражеских дронов, работают силы ПВО.
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Во время воздушной тревоги в городе раздалось более десяти взрывов. По словам Александра Вилкула, произошла массированная атака дронов-Шахедов.
– Уже больше десяти взрывов и более десяти Шахедов над городом. Работает ПВО. Берегите себя и своих близких, – написал он в Telegram.
Вскоре Воздушные силы ВСУ сообщили, что в Днепропетровской области и дальше фиксируют ударные беспилотники противника.
Взрыв гранаты в Запорожье
В Запорожье в одном из жилых домов произошел взрыв гранаты, в результате которого ранен человек.
Как сообщила Полиция Запорожской области, сигнал о взрыве на лестничной площадке одного из многоквартирных домов в центре города поступил 16 октября в 18.40 на линию 102.
По данным правоохранителей, в Вознесеновском районе в доме сдетонировал боеприпас, в результате чего пострадал мужчина.
39-летний местный житель получил многочисленные осколочные ранения.
Как отмечается в сообщении, взрыв произошел при неосторожном обращении с боеприпасом. Потерпевшего госпитализировали.
Взрывы в Крыму 17 октября
Поселок Гвардейский Симфиропольского района атакуют БПЛА.
Как сообщают в телеграмм-канале Коримский ветер в результате атаки дрониа, горит нефтебаза.
– Стрельба и взрывы начались около 02.40. Также, заранее, есть попадание по составу боеприпасов, – говорится в сообщении.
Местные власти пока ничего не комментируют.
Встреча Трампа и Путина
16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Стороны договорились о встрече в Будапеште после переговоров советников.
Об этом Трамп сообщил в сети Truth Social.
После разговора он опубликовал новое сообщение:
– Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным. Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с большим достижением – установлением мира на Ближнем Востоке, о котором, как он отметил, мечтали на протяжении веков, – написал американский лидер.
Также Трамп добавил, что Путин поблагодарил первую леди за ее участие в проектах, связанных с детьми.
Он выразил большую благодарность и сказал, что эта работа будет продолжена”.