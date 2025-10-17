Словакия объявила о новом пакете помощи и анонсировала открытие консульства в Пряшеве, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Сибига рассказал об итогах визита в Словакию

В словацком городе Кошице 17 октября Сибига в рамках третьего раунда межправительственных консультаций встретился с главой МИД Словакии Юрием Бланаром. Там находятся премьер-министры двух стран Юлия Свириденко и Роберто Фицо.

— Я благодарен за своевременное объявление о том, что Словакия предоставит Украине новый пакет энергетического оборудования стоимостью 500 тыс. евро. Словацкая сторона также выделит 300 тыс. евро на строительство укрытий в украинских школах в прифронтовых регионах на двусторонней основе. Я также поблагодарил Словакию за организацию отдыха и летних каникул для украинских детей, – написал министр в X.

Он отметил, что другой ключевой темой было оборонное сотрудничество, в частности, использование механизма SAFE для укрепления Украины, а также дальнейшее развитие инициативы по закупке оружия PURL.

Сибига добавил, что словацкая сторона готова внести вклад в обеспечение гарантий безопасности для Украины в рамках новой архитектуры безопасности в Европе. В частности, министры обговорили 19 пакет санкций, глава украинского ведомства также подчеркнул важность применения замороженных российских активов для поддержки Украины.

— Украина будет усиливать свое дипломатическое присутствие в Словакии. Мы намерены открыть Генеральное консульство в Пряшеве до конца года. Это поможет улучшить качество консульских услуг для украинского общества на востоке Словакии, – добавил он.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что следующие украинско-словацкие межправительственные консультации пройдут в Украине, и он пообещал на них приехать.

– Я уже сегодня принял приглашение на следующие переговоры. О дате и времени мы еще договоримся. Но они точно будут на территории Украины, и мы сделаем все, чтобы к тому времени ситуация улучшилась, – сказал он.

В то же время он поблагодарил украинскую делегацию за визит в Кошице и сказал, что ценит это.

